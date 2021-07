Corpo foi visto boiando por quem passava pela Avenida Argemiro de Paula Coutinho - Reprodução de vídeo

Corpo foi visto boiando por quem passava pela Avenida Argemiro de Paula CoutinhoReprodução de vídeo

Publicado 20/07/2021 16:02 | Atualizado 20/07/2021 16:15

Rio - O corpo de uma mulher foi encontrado boiando às margens do Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. De acordo com relato de moradores, o corpo estava próximo à Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, conhecida como Ponte dos Arcos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do 7º Grupamento de Bombeiros Militar foram acionados por moradores que passavam pela Avenida Argemiro de Paula Coutinho, às 13h26. Ao chegar no local, os bombeiros constataram que a mulher estava morta e acionaram a perícia.

Publicidade

O corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.