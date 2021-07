Imagens de um dos blindados entrando na comunidade. - Reprodução

Rio - A movimentação de veículos blindados da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e intenso tiroteio assustaram moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no início da manhã desta quarta-feira. De acordo com a página 'Onde tem Tiroteio' (OTT), os disparos foram registrados às 07h42 na região. Dois homens, que seriam criminosos, foram baleados na operação e levados ao hospital.

Um vídeo feito por um morador da região mostram três veículos blindados entrando na comunidade pela manhã. Outro registro feito no mesmo momento mostra um helicóptero também blindado sobrevoando o complexo em alta velocidade.

Moradores filmam movimentação de blindados e helicópteros no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.#ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/CaUtXZGP5E — Jornal O Dia (@jornalodia) July 21, 2021 Em relatos nas redes sociais, moradores reclamam sobre os confrontos frequentes dentro da comunidade. "Não tem um dia da semana que o Salgueiro tem paz. Deus nos proteja", escreveu uma internauta no Twitter. "Hoje tá difícil, os caras vieram até de helicóptero. Muito tiro no Salgueiro. Que nenhum inocente sofra hoje", desabafou outro morador local. Em relatos nas redes sociais, moradores reclamam sobre os confrontos frequentes dentro da comunidade. "Não tem um dia da semana que o Salgueiro tem paz. Deus nos proteja", escreveu uma internauta no Twitter. "Hoje tá difícil, os caras vieram até de helicóptero. Muito tiro no Salgueiro. Que nenhum inocente sofra hoje", desabafou outro morador local.

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 7º BPM (São Gonçalo) apoiam uma operação da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) no Complexo de Comunidades do Salgueiro. De acordo com a corporação, a ação segue me andamento.

Segundo informações apuradas pelo DIA, até o momento, a operação teve dois homens baleados, que foram socorridos e levado para Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A direção do hospital informou que os pacientes apresentam estado de saúde estável.

