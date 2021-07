Leo GTA foi preso por policiais civis em um Motel, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/07/2021 14:43

Rio - A 21ª DP (Bonsucesso) indiciou o criminoso Leonardo Santos Costa Falcão, o Léo GTA, 26 anos, pela morte do adolescente Leônidas Augusto da Silva de Oliveira, de 12 anos, em outubro de 2020. O menino foi baleado na cabeça na Avenida Brasil, na altura da Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, quando ia com a avó ao supermercado. Léo GTA, líder de uma quadrilha especializada em realizar roubos milionários em centros de distribuição de cargas, e outros dois bandidos, identificados como Filipe Conceição Soares e Cleyton Santos de Lima Paulino, também indiciados pela Polícia Civil, estavam em um dos carros que realizaram o disparo que atingiu o adolescente.



Leônidas Augusto da Silva de Oliveira foi baleado e morto na Avenida Brasil, em outubro de 2020 Arquivo Pessoal

Segundo o delegado responsável pelo caso, Hilton Pinho Alonso, a perícia realizada em um dos carros roubados encontrou provas de que Léo GTA era um dos quatro homens que fizeram os disparos. Testemunhas ouvidas pelo delegado também reconheceram o líder da quadrilha na ação.

De acordo com a investigações da Polícia Civil, Léo GTA estava foragido há quase dois anos. Além de responder pelos roubos da quadrilha, ele é apontado como homem de confiança do traficante Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, de 40, líder do tráfico de drogas da Nova Holanda, no Complexo da Maré.



Juntos, GTA e Motoboy arrastam extensa ficha criminosa. A dupla responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha, homicídios, latrocínio e exploração de menores.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno