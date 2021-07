Há dois anos Aladin foi cooptado por Ecko para integrar a milícia do Rodo - Divulgação

Publicado 21/07/2021 20:53 | Atualizado 22/07/2021 12:03

Rio - Apontado como o segundo homem na hierarquia da milícia que atua em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, Leonardo Paulo de Souza, conhecido como Aladin, foi preso, na tarde desta quarta-feira, por policiais civis, em Sepetiba.



De acordo com as investigações da Delegacia de Combate as Drogas (Dcod) e Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), Aladin é o homem de confiança de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Sua área de atuação seria a favela do Rodo.

Apontado como o segundo homem na hierarquia da milícia que atua em Santa Cruz, 'Aladin' foi preso nesta quarta-feira, em uma casa em Sepetiba.



Segundo a polícia, Zinho assumiu a liderança do grupo paramilitar após a morte de seu irmão Welligton da Silva Braga, o Ecko, morto em confronto com a corporação no dia 12 de junho, que era considerado o principal miliciano do Estado do Rio.



"Ele é homem de confiança do Zinho. Quando o Zinho precisa de alguma coisa, ir em alguma empreitada, ele vai na condição de segurança. Também é considerado um cara de guerra dentro do grupo", falou o delegado Marcus Vinicius Amim, titular da Dcod.



Os agentes apuraram que há dois anos Aladin foi cooptado por Wellington da Silva Braga, o Ecko, para integrar a milícia do Rodo. Anteriormente, ele era ligado à traficantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

O paramilitar também usa coletes à prova de bala com inscrições com seu apelido e com a descrição "faixa preta do CL". Policiais informaram que CL é uma referência à Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes.

Ainda segundo investigações da Dcod, o grupo que antes estava se intitulando como 'Tropa do Ecko', agora também está se chamando de 'Tropa do CL', em homenagem ao primeiro líder do clã da família Braga.



O miliciano foi encontrado pelas equipes das especializadas numa casa na Estrada do Piuaí, com uma pistola Glock, calibre 40, granada e roupas militares, como um casaco da PM com a patente de sargento, coturno e camisa escrito "polícia". Aladin foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa e porte ilegal de arma.

Miliciano foi encontrado com uma pistola Glock calibre 40, granada e um casaco da PM com a patente de sargento, coturno e camisa escrito "polícia".



