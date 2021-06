Agentes da Draco cumprem mandados de prisão e busca e apreensão contra a milícia - Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 08:27 | Atualizado 21/06/2021 08:28

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realizam, na manhã desta segunda-feira (21), uma operação para prender um policial militar investigado por liderar uma milícia que atua nas zonas Norte e Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, a operação "Barbárie" visa prender membros de uma organização criminosa investigados por extorsão, estupros, roubo e associação criminosa. Os agentes tentam cumprir dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão. A operação tem apoio da Corregedoria da PM.

"A ação foi batizada de barbárie porque o grupo de milicianos age com extrema violência e humilhação contra as vítimas, para obtenção de lucro advindo com a prática de extorsão. Além das sessões de espancamento que as vítimas sofreram, também foi praticada violência sexual contra uma delas", diz a Polícia Civil.

As medidas foram expedidas pelo Poder Judiciário e estão sendo cumpridas em Taquara, Rocha Miranda, Praça Seca e Guaratiba.