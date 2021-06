Operação da Draco mira policial militar suspeito de chefiar milícia - Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 21/06/2021 14:15

Rio - Sessões de torturas seguidas de espancamento e até estupro filmado. Era dessa forma que o temido 'Bonde do Magrinho', liderado pelo policial militar da ativa Eduardo Maia Rodrigues, conhecido como Magrinho, agia contra suas vítimas. A informação é do delegado Willian Pena Júnior, diretor da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), responsável pela operação "Barbárie" , que resultou na prisão do agente de segurança. "Uma das vítimas, para que fosse obrigada a fornecer dinheiro para essa quadrilha, sofreu empalamento por força desses marginais", explicou o delegado.