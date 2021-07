Publicado 23/07/2021 00:00

Mais um dia chegando para trabalhar e encontro uma colega arrasada, aos prantos e assustada...

Sem saber o motivo, não entendendo muito o porquê do desespero, eu chego e pergunto o que aconteceu:

"Isabele, em 1 semana eu fui assaltada 2 vezes. Pelos mesmos bandidos! Eu estava vindo para o trabalho quando eles, numa moto, chegaram e gritaram 'passa o celular'. É horrível essa sensação."

A história é de uma trabalhadora, que sai lá de Belford Roxo todos os dias pra batalha cinco da manhã, e que não consegue se acostumar com essa rotina de terror imposta pela vagabundagem.

2 celulares roubados... 2 pistoladas, uma na cara e uma no ombro!

Ela, que não vamos identificar por questões óbvias de segurança, não tinha nem se recuperado do trauma do primeiro assalto e já enfrentou outro. O segundo celular era emprestado pelo filho, porque o dela já tinha sido levado da primeira vez.

Isso é um tapa na cara... Os vermes deitando e rolando, os mesmos, e ninguém faz nada!

Agem com tranquilidade e deixam o trabalhador, que luta tanto pra conquistar o pouco que tem, em pânico. Nossa colega está desesperada.

O endereço eu vou dar aqui: Rua Professora Alda Regina Viana de Souza, em Areia Branca.

Alô, 39º BPM! Só não pega se não quiser, hein! É claro que o que mais importa é a vida, que ótimo que ela está bem, não se feriu, mas ela tá cansada! Cansada de ter prejuízo por causa de vagabundo de pé-de-chinelo que tem nessa cidade.

O problema é generalizado... Ou acha que esse raio só caiu no telhado delas duas vezes? Nãooo! Muitas outras vítimas sofreram também.

Então, aqui vai meu apelo... E vocês já sabem qual é: Polícia ostensiva na rua, bandido na cadeia e investigação.

3,2,1... É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

Parece que, finalmente, a novela do Seu Antônio com o INSS, que a gente mostrou na quarta, vai chegar ao fim.

Foi preciso a coluna gritar pra que depois de quase 2 anos, o benefício dele fosse liberado!

Depois que a gente cobrou, o INSS informou que o benefício de Seu Antônio está sendo reativado e que nos próximos dias vai estar concluído.

"O pagamento do meu esposo já está ativo e o INSS me mandou uma mensagem para eu mandar um outro laudo médico e um documento com endereço no meu nome que eu já mandei. Mais uma vez, muito obrigada", escreveu Luiza, mulher dele, que procurou a coluna.

É pra isso que a gente faz jornalismo... Mudar a vida das pessoas! Onde o Estado não se faz presente e os direitos e deveres não são cumpridos, a gente tá lá pra cutucar e incomodar.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Nessa luta, ninguém tá sozinho. E a gente vai continuar acompanhando!

TÁ FEIO!

Maria Lúcia Bezerra reclama do serviço pela metade - Reprodução

Em abril, a coluna mostrou o drama da nossa leitora Maria Lúcia Bezerra, moradora também de Belford Roxo, que não aguentava mais ter a casa alagada quando chovia!

A coluna foi atrás da Prefeitura, cobrou por uma solução... Tudo para conseguir a obra e a instalação de três caixas de ralo próximas à casa dela.

A Prefeitura foi lá, instalou, mas segundo a foto tirada por Maria Lúcia, deixou todo o resto do serviço jogado, pela metade!

"Se prosseguir assim, sem finalizar o que precisa, o trabalho vai se perder. Cada tampa desta foi um parto para sair e ser colocada, mas vão acabar quebradas se a Secretaria não concluir o trabalho", afirma a moradora.

Ah não, trabalho malfeito não dá... Se começou, tem que terminar. E pra ontem!

Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que sobre a falta das tampas, a Secretaria de Conservação aguarda a licitação para a compra de materiais que serão utilizados para confeccioná-las. Assim que a empresa escolhida for anunciada, as tampas serão feitas e colocadas no local indicado.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Aqui ninguém fica no "chove e não molha", e tenho dito.