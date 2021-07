Gabigol e Renato Gaúcho na goleada de 5 a 0 sobre o Bahia - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/07/2021 00:00

Demorou apenas uma semana para Renato Gaúcho fazer o Flamengo jogar como jogava em 2019. Um time intenso, agressivo e que não tomou conhecimento do Bahia ao golear o Tricolor de Aço por 5 a 0. A vitória traz confiança, algo necessário nessa fase na temporada. Depois do resultado elástico, o time muda a chave e já volta suas atenções para a Libertadores da América. Amanhã, tem o difícil confronto diante do Defensa y Justicia, no Mané Garrincha, pelo jogo de volta das oitavas de final. Como venceu por 1 a 0 na Argentina, um empate garante o time carioca na próxima fase. Com o retorno de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, a expectativa fica em torno da possibilidade de o time estar completo amanhã — algo que não acontece há bastante tempo.





A QUEDA DE MARCELO CABO

O empate por 1 a 1 com o Náutico impediu o Vasco de ingressar no G-4 — bastava vencer. O desempenho irregular voltou a mostrar velhos problemas, como a bola aérea defensiva. As dúvidas no trabalho de Marcelo Cabo voltaram a ganhar força. Falta identidade. O Vasco vê o G-4 a dois pontos de distância. Mas nem mesmo isso foi capaz de segurar Marcelo Cabo. Com a sua saída, a direção pretende mudar os rumos do Cruzmaltino na temporada.

MUDAR É PRECISO

O Botafogo parece que faz força para complicar jogos — que não deveriam ser tão difíceis — na Série B. A derrota por 2 a 1 para o Brusque tinha tudo para ser uma partida tranquila, principalmente após o gol de Diego Gonçalves. Só que os velhos problemas voltaram a aparecer. Chances perdidas pela falta de capacidade dos atacantes, e o castigo no fim do jogo. O roteiro parece o mesmo se pegarmos partidas recentes do Glorioso — contra Londrina, Cruzeiro e CRB. O problema vai além da área técnica. É mental.

MUDANÇA NA TABELA

No último fim de semana, o atual técnico do Cerro Portenho e ex-jogador 'Chiqui' Arce sofreu um duro golpe. Seu filho, Javier Arce, de 20 anos, se envolveu em um acidente em Luque, no Paraguai, e não resistiu aos ferimentos. O jovem estava em um carro que bateu em uma árvore. Em virtude do ocorrido, o jogo entre Fluminense e Cerro Portenho, pela Libertadores, foi adiado para o dia 3. A decisão foi tomada em conjunto pelos clubes.