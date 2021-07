Leniel Borel e o filho Henry - Arquivo pessoal

Publicado 21/07/2021 19:41 | Atualizado 21/07/2021 19:43

em pelo menos R$ 1,5 milhão. O pedido está na mesma decisão do juiz Daniel Werneck Cotta, da 2ª Vara Criminal da Capital, Rio - O ex-vereador Jairo Souza Santos, o Dr. Jairinho, e Monique Medeiros, podem ter de indenizar o pai do menino Henry Borel, Leniel Borel,. O pedido está na mesma decisão do juiz Daniel Werneck Cotta, da 2ª Vara Criminal da Capital, que manteve a prisão do casal . O documento foi emitida na última sexta, mas só foi assinada nesta segunda-feira.

As defesas de Jairinho e Monique, acusados da morte do menino Henry, de 4 anos, em março deste ano, não teriam se oposto a reparação que será destinada ao engenheiro. A indenização faz parte da decisão assinada nesta semana que manteve a prisão preventiva por tempo indeterminado.

Na decisão, o magistrado defende que Monique e Jairinho cometeram um crime com evidências consideradas graves e, por isso, a medida restritiva de liberdade de ambos garante a ordem pública e assegura a instrução criminal. O casal também é investigado por tentar coagir testemunhas do caso.

"Além do crime de coação no curso do processo, se imputa aos acusados a prática de crime de fraude processual, demonstrando que há indícios de que os réus possam ter objetivado influenciar no curso das investigações", escreveu o magistrado.