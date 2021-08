Vacinação na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca - Cléber Mendes/Agência O Dia

Vacinação na Cidade das Artes, na Barra da TijucaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 09/08/2021 06:42 | Atualizado 09/08/2021 06:50

Rio - O estado do Rio recebeu novas remessas de vacinas contra a Covid-19 na noite de domingo (8) e distribuiu ao longo da madrugada. As doses que chegaram vão permitir a continuidade da vacinação na capital, que estava dependente da carga enviada pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio garante, por enquanto, a vacinação em primeira dose para pessoas de 26 anos, nesta segunda-feira (9), e de 25 anos, na terça-feira (10).

Publicidade

A manutenção do calendário ao longo da semana vai depender de novas entregas. Na última sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde chegou a colocar em xeque o seguimento do calendário por conta de atrasos de doses pelo Ministério da Saúde. Um remanejamento de horário precisou ser feito no sábado para evitar a suspensão do calendário : os postos, que abrem às 8h, tiveram que abrir às 10h para dar conta da distribuição.