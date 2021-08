Estado do Rio distribuiu 714.440 doses de vacina contra a Covid-19 - Divulgação/ SES

Estado do Rio distribuiu 714.440 doses de vacina contra a Covid-19 Divulgação/ SES

Publicado 07/08/2021 18:46

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou, neste sábado, a entrega de 714.440 doses de vacinas contra a Covid-19 aos 92 municípios do estado. Foram distribuídas 174 mil doses de Oxford/AstraZeneca para a primeira dose e 135.440 para a segunda aplicação. Já da Pfizer foram 252.720 para primeira dose e 57.330 para segunda dose, além de 7.700 da Janssen (aplicação única). Também foram entregues 87.250 doses de Oxford/Astrazeneca liberadas pela Fiocruz, mas ainda sem informe técnico do Ministério da Saúde quanto à indicação de uso.



As vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) chegaram na noite desta sexta-feira (6) na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói . A equipe da CGA conseguiu liberar as doses para o município do Rio ainda na noite de sexta-feira. O atraso no município gerou filas. O trabalho de checagem e registro dos imunizantes seguiu por toda a madrugada de forma a viabilizar a distribuição para todos os municípios do estado na manhã deste sábado.

Publicidade

Lotes são dos imunizantes Oxford/AstraZeneca, Pfizer e Janssen Divulgação/SES



As vacinas para as regiões Norte, Noroeste e Costa Verde foram transportadas por dois helicópteros, sendo um da Secretaria de Saúde e um da Polícia Militar. As aeronaves partiram às 8h do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM), em Niterói. Já para os demais municípios, a entrega ocorreu por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar, que saíram da CGA por volta das 7h.



"A cobertura vacinal em todo o Estado do Rio de Janeiro está avançando. Hoje, temos 62% da população imunizada com a primeira dose contra a Covid-19 e 27% com a segunda aplicação ou dose única. É importante completar o ciclo vacinal para garantir a eficácia da vacina, principalmente pela circulação da variante Delta no Rio de Janeiro", recomenda o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

As vacinas para as regiões Norte, Noroeste e Costa Verde foram transportadas por dois helicópteros, sendo um da Secretaria de Saúde e um da Polícia Militar. As aeronaves partiram às 8h do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM), em Niterói. Já para os demais municípios, a entrega ocorreu por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar, que saíram da CGA por volta das 7h."A cobertura vacinal em todo o Estado do Rio de Janeiro está avançando. Hoje, temos 62% da população imunizada com a primeira dose contra a Covid-19 e 27% com a segunda aplicação ou dose única. É importante completar o ciclo vacinal para garantir a eficácia da vacina, principalmente pela circulação da variante Delta no Rio de Janeiro", recomenda o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Atraso na entrega gerou filas no município do Rio

Publicidade

Com mais de 12 horas de atraso, a vacinação neste sábado (7) no município do Rio foi de muitas filas. Por conta da mudança de horário da remessa, a aplicação das doses foi realizada de 10h às 17h. Em muitos postos pela cidade, como constatou a reportagem de O DIA, as filas para a imunização chegavam a um quarteirão . Os agentes de saúde, responsáveis pela aplicação das doses, se atrasaram por conta da demora na entrega do imunizante, e o atendimento começou depois do horário previsto. Além das filas, há a preocupação com a interrupção do calendário.

Mesmo com a chegada das novas remessas, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, alertou que as datas podem sofrer modificações se as doses de CoronaVac e Pfizer prometidas pelo Ministério da Saúde não chegarem.

Publicidade

De acordo com a SES, a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde vem reforçando rotineiramente com as secretarias municipais de Saúde a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. A Subsecretaria ressalta que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios.