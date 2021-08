Heitor de Souza, com seu filho, no evento no Engenho Novo - Cleber Mendes/Agência O Dia

Heitor de Souza, com seu filho, no evento no Engenho NovoCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 08/08/2021 14:27

Rio - Pelo segundo ano as comemorações do Dia dos Pais foram em meio à pandemia do coronavírus. Com medidas mais flexíveis neste ano e com a vacinação em andamento muitos cariocas optaram por comemorar a data ao livre. Na manhã deste domingo (8), famílias faziam piquenique, caminhada, praticavam esportes e visitavam o Museu do Amanhã.

fotogaleria

Publicidade

Fugindo de aglomerações e locais fechados uma família de São Gonçalo, resolveu fazer um piquenique na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Animados, eles levaram até um bolo em homenagem aos dois pais do grupo.

O mecânico Thiago de Oliveira, 35, aproveitou para relembrar a infância com a filha Hadassa Bernardes Viana, de 4 anos. Ele escorregou no gramado usando um pedaço de papelão. A pequena se divertiu.

Publicidade

"Vamos passar o dia aqui. Vou andar no pedalinho com a minha filha, escorregar no papelão e aproveitar bastante este contato com a natureza. Esse ano estamos aproveitando depois de tanto tempo preso em casa por conta da pandemia".

Willians Maganha, 33, já pai de um casal, Gustavo Maganha, 10, e Isabelly Maganha, 12, está à espera do terceiro filho, Gael, que deve nascer em novembro. "É um dia especial. Estamos em uma comemoração dupla pelo Dia dos Pais e porque o Gael logo estará aqui. Está sendo um dia inesquecível".

Publicidade

Pais adeptos de esporte

No Boulevard Olímpico, na Praça Mauá, pais e filhos se divertiam no skate, patins, bicicleta e jogando bola. Outros se preparavam para uma visita ao Museu do Amanhã.

Publicidade

Anderson Ferreira, 39, morador da Pechinha, na Zona Oeste, levou a filha Gabriela Barreto, de 9 anos, para andar de skate. Adepto a esportes, ele conta que passou esta paixão para a menina.

"Eu pratico diversos esportes, sempre gostei e ela sempre se interessou. Ela gosta de skate e com o esporte em alta por causa das Olimpíadas ela está curtindo bastante", disse o pai orgulhoso enquanto a filha se equilibrava no skate.

Publicidade

Empolgado, ele até arriscou a aprender um pouco do esporte, guiado por Gabriela. "Eu sou melhor que ele, então vou ajudar ele a andar", garantiu a garota.

Pai e filha tem programação fechada para este domingo. Além das voltas no skate, os dois vão ao Museu do Amanhã e depois seguirão para a Praça do Ó, na Barra da Tijuca, praticar outros esportes.

Publicidade

No primeiro Dia dos Pais que Victor Archanjo Soares Fernandes, 38, do Engenho de Dentro, pode comemorar com o filho ele correu, brincou e jogou bola com o filho Ravi Fernandes, de 2 anos."Ano passado ele era muito pequeno e tinha a pandemia, não deu pra fazer nada".

Ação Social no Engenho Novo

Publicidade

A Subprefeitura da Zona Norte realizou um evento no Buraco do Padre, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, para comemorar o Dia dos Pais, neste domingo. As ruas Silva Freire e 24 de Maio, foram fechadas. Teve feira artesanal de expositores locais, atendimento para isenção de documentos, corte de cabelo, atividades recreativas para crianças, além de apresentação de chorinho.

O pequeno Victor Rimes, de 3 anos, se divertiu no pula-pula sob o olhar atento do pai Luiz Carlos, 40. "Vendo ele se divertir me divirto também. Estamos curtindo o dia juntos", disse o pai.

Publicidade

Armando Junior, 44, aproveitou o dia com o filho Heitor de Souza, de 4 anos. O menino estava animado para curtir os brinquedos infláveis. "No ano passado a gente não conseguiu fazer nada por conta da pandemia. Esse ano estamos aproveitando. Ele está brincando bastante e a gente acaba que vira criança também", conta Armando.