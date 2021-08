Entrega das pistas de skate na Lagoa em ação conjunta Seconserva, Esportes e Subprefeitura da Zona Sul - Divulgação/Prefeitura Rio

Publicado 08/08/2021 17:46

Rio - As pistas de skate do tipo bowl e street plaza da Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, Zona Sul do Rio, foram entregues à população neste domingo após passarem por reparos estruturais no piso e reforma geral dos corrimãos de proteção. Também foram adicionados obstáculos na pista street e recuperados os bancos no entorno. A revitalização foi uma ação da Prefeitura do Rio, por meio de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), a Secretaria Municipal de Esportes e a Subprefeitura da Zona Sul.



Na terça-feira (10) está programada uma vistoria da Secretaria de Esportes, acompanhada pela equipe técnica da Seconserva, em outras pistas de skate da cidade. A princípio, há cinco delas na programação: Méier, Maracanã, Ilha do Governador, Estácio e Quinta da Boa Vista.



Na entrega das pistas da Lagoa, estiveram presentes a secretária de Conservação, Anna Laura Secco, o secretário de Esportes, Guilherme Schleder, o secretário da Juventude, Salvino Oliveira, o vice-presidente da Federação de Skate do Estado do Rio de Janeiro - Faserj, Leonardo Silveira, o Chico, e Cleber Almeida, da Associação de Skate do Rio de Janeiro.

Segundo Anna Laura Secco, a iniciativa do skatista Joaquim Mello, de 12 anos, foi o ponto de partida para o trabalho. "Ele nos pediu ajuda e é com muito orgulho que entregamos ao Rio essas pistas de skate totalmente revitalizadas. Além de serem um espaço importante para o treinamento desse esporte, agora modalidade olímpica, elas também podem ser usadas pela galera do skate que vem se divertir", afirma. "Quem sabe não sairão daqui novas Rayssas e novos Kelvins?", torce a secretária de Conservação, referindo-se aos



A atuação da Prefeitura contou com a parceria de quem mais entende do assunto: os skatistas. Foi a pedido deles que, depois de consertadas as rachaduras das pistas, foi aplicado um material chamado granilite, que tem alta resistência e deixa a superfície mais lisa, proporcionando aumento de velocidade e menos risco de arranhões em caso de queda. "Ouvimos os skatistas e devolvemos esse espaço inteirinho para a população, com segurança para os praticantes do esporte. Que possamos ter várias Fadinhas em nossa cidade", diz Guilherme Schleder.



Para Leonardo Silveira, o Chico, vice-presidente da Faserj, unir forças com a gestão municipal beneficia a todos. "Temos o dever de proporcionar o melhor espaço para a prática do esporte. É uma alegria ter essa pista de volta, em bom estado", festeja.



