Rio - O domingo de Dia dos Pais começou ensolarado e com o céu azul no Rio de Janeiro. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva e a temperatura máxima poderá chegar a 28ºC, com mínima de 13ºC. Para os próximos dias, pelo menos até quarta-feira (11), o Rio terá tempo estável.

Na segunda-feira (9), os termômetros irão marcar máxima de 30ºC e mínima de 14ºC. Já na terça (10), a temperatura aumenta um pouco e a máxima chega a 32ºC, com 15ºC de mínima.

A quarta-feira (11) também ainda terá a presença do sol, porém, haverá pancadas de chuva isolada durante a noite. Os termômetros podem marcar até 30ºC de máxima e 16ºC de mínima.

Já na quinta-feira (12), a chuva irá atingir o Rio pela manhã. O céu ficará parcialmente nublado. A temperatura máxima será de 26ºC, e a mínima de 17ºC.

Ainda segundo o Climatempo, na sexta-feira (13) haverá chuva a qualquer hora do dia. Durante a manhã o sol aparecerá tímido entre as nuvens. A temperatura máxima será de 24ºC, e a mínima de 15ºC.