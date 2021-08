Estado do Rio deve receber novas doses da vacina contra a Covid-19 - Divulgação/SES

Rio - Após o estado do Rio bater recorde de casos confirmados da covid-19 no último sábado (7), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou, neste domingo, que o Ministério da Saúde deve entregar uma nova remessa de vacinas ao Rio até às 21h de hoje. A SMS realizará a retirada das doses na Central Estadual de Abastecimento, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, ainda esta noite. Ao todo, serão 416 mil vacinas entregues ao estado. Com a entrega de novas doses, a pasta confirmou que o calendário de vacinação no município para a próxima semana será mantido.

O prefeito Eduardo Paes comemorou a notícia da chegada das novas doses e agradeceu ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pelo Twitter.

Obrigado ministro @mqueiroga2. Acabei de saber que a vacina está embarcando em São Paulo e vindo para o Rio! Nosso calendário garantido essa semana! Bora Vacinar! Galera de 26 prepara o braço para amanhã. Estamos na reta final! — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 8, 2021

Marcelo Queiroga informou, neste sábado, pelo Twitter, que o Rio receberá 5% a mais de vacinas para conter o avanço da variante Delta no estado. Na última semana, forma entregues mais de 994,4 mil doses ao Rio. A última entrega foi realizada na sexta-feira (6), com mais de 690 mil doses, que chegaram com atraso ao estado, o que fez o início da vacinação ser adiado em duas horas neste sábado, dia de repescagem: longas filas se formaram nos postas da cidade.

No entanto, o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse, neste sábado (7), que caso não houvesse confirmação da entrega de mais imunizantes neste fim de semana, o avanço do calendário para aplicação das primeiras doses seria suspenso nesta segunda-feira (9).

Segundo Soranz, o Ministério da Saúde tem, no momento, 9,7 milhões de doses de vacina pendentes de distribuição aos estados.

Procurados, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro (SES) e o Ministério a Saúde ainda não se pronunciaram sobre as entregas.

Atraso e filas na vacinação do Rio

Devido ao atraso de mais de 12h na entrega das novas doses, a vacinação nos postos do município do Rio começou duas horas depois no último sábado (7) . O último lote de vacinas liberado pelo Ministério da Saúde chegou ao Rio na tarde desta sexta-feira (6) e, por conta disso, a aplicação das doses foi realizada de 10h às 17h.

Em muitos postos pela cidade, como constatou a reportagem de O DIA, as filas para a imunização chegavam a um quarteirão. Os agentes de saúde, responsáveis pela aplicação das doses, se atrasaram por conta da demora na entrega do imunizante, e o atendimento começou depois do horário previsto.