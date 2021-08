Fila da vacinação na Casa Firjan, em Botafogo, na Zona Sul - Cleber Mendes/Agência O DIA

Rio - A vacinação neste sábado (7) no município do Rio, foi de muitas filas e atraso. O novo lote de vacinas liberado pelo Ministério da Saúde chegou ao Rio na tarde desta sexta-feira (6), com mais de 12 horas de atraso, e por conta disso, a aplicação das doses será realizada de 10h às 17h. Em muitos postos pela cidade, como constatou a reportagem de O DIA, as filas para a imunização estão enormes. Os agentes de saúde, responsáveis pela aplicação das doses, se atrasaram e o atendimento começou depois do horário previsto. Além das filas, há a preocupação com a interrupção do calendário.

Mesmo com a chegada das novas remessas, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, alertou que as datas podem sofrer modificações se as doses de CoronaVac e Pfizer prometidas pelo Ministério da Saúde não chegarem.

Em Copacabana, na Zona Sul, as pessoas eram informadas de que não haveria vacina para todos. No Jockey Club, na Gávea, pouco antes da vacinação começar, uma fila enorme se estava formada.

A geóloga Juliana Godoy, 27, foi pega de surpresa quando um agente de saúde comunicou que não teria doses para todos que estavam na fila do Quartel de Bombeiros, em Copacabana. Para não perder a vacinação ela correu para a Casa Firjan, em Botafogo, onde a fila vira o quarteirão.

"Não imaginei que teria essa dificuldade. Achei que chegando cedo, logo no início, ia ser mais tranquilo. Mas ainda bem que consegui aqui na Firjan. Aqui está bem organizado, apesar da fila grande".

Na porta da Firjan, algumas pessoas passavam de carro e perguntavam qual vacina estava aplicando para escolher se ficaria ou não.

Keven Mesquita, 27, também teve problemas no Jockey. "Os agentes explicaram que os aplicadores da vacina se atrasaram no preparo para começar a vacinação, por conta da demora na chegada das vacinas". Só por volta das 11h30 é que a fila começou a andar.

Sem filas na Tijuca

No posto Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte do Rio, a vacinação correu tranquilamente, sem filas. Vacinada com a primeira dose, Melissa Viana, 27, comemorou. "É uma dose de esperança e alívio. Estava ansiosa para este momento", disse a advogada.

Vestida com blusa e máscara escrita '#forabolsonaro', a professora Denise Rezende, 45, se emocionou com a imunização completa. Ela tomou a segunda dose nesta manhã.

"Estou sentindo esperança. Fiquei emocionada demais. Espero que todos tenham essa oportunidade logo e a gente possa retornar às nossas vidas em breve".

O Rio recebeu nesta sexta-feira 309.440 doses de Astrazeneca, 310.050 de Pfizer e 7.700 de Janssen – que foram levadas diretamente para a Central Geral de Armazenagem do governo do estado, em Niterói, na Região Metropolitana.

Confira abaixo a lista de onde se vacinar:

• Clínicas da Família

• Centros Municipais de Saúde

• Casa Firjan (Botafogo);

• Museu Conde de Linhares

• Palácio Duque de Caxias (Central do Brasil)

• Espaço Cultural da Marinha (Centro);

• Museu da República (Catete);

• Jockey Club (Gávea);

• Escola São Tomás de Aquino (Leme);

• Quadra do Cacique de Ramos;

• Quadra da Portela;

• Cidade das Artes (Barra da Tijuca);

• Centro Esportivo Miécimo da Silva (Campo Grande);

• Vila Militar (Deodoro);

• CIAMPA (Campo Grande);

• Imperator (Méier)

Drive-thrus

• Base Aérea do Galeão (Ilha do Governador);

• Parque Olímpico do Rio - acesso pela Rua Projetada após a Jeunesse Arena, no sentido Linha Amarela da Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401;

• Museu Aeroespacial de Campo dos Afonsos, na Zona Oeste;

Rio pede mais vacinas

O prefeito Eduardo Paes tem tentado contato com o Ministério da Saúde para que o município recebe mais imunizantes. Apesar da chegada de novas doses na sexta-feira, estas não serão suficientes para prosseguir com a vacinação durante a semana. Segundo o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, caso o envio de mais vacinas não aconteça neste fim de semana, a aplicação das primeiras doses será suspensa na próxima segunda-feira (9).

Mais uma vez fazemos esse apelo público ao @minsaude. Soube que tem inclusive um monte de coronavac do @butantanoficial lá estocada. Bora distribuir. Só 5% dos internados no Rio tomaram vacina. Ou seja, elas funcionam e SALVAM VIDAS! #boradistribuir https://t.co/6JqtyV44Nv — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 7, 2021

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) está aguardando, neste sábado, o envio das doses de Coronavac e Pfizer, que já estão no estoque do Ministério da Saúde. No entanto, a pasta ainda não confirmou a realização do envio.

Enquanto Paes e Soranz pedem mais vacinas ao Ministério da Saúde, a pasta publicou na rede social que o ritmo da vacinação está acelerado em todo o país e que desde terça-feira (3) todos os estados e o Distrito Federal estão recebendo novos lotes de imunizantes. Ao todo, são 11 milhões de doses distribuídas essa semana e as entregas devem ser finalizadas neste domingo (8), segundo a MS.



E confere o que estamos enviando:

Coronavac/Butantan: 2 milhões

AstraZeneca/Fiocruz: 2,2 milhões

AstraZeneca/Covax: 1,9 milhão

Pfizer: 5,6 milhões

Janssen: 83,5 mil



As entregas serão finalizadas em 6 dias, terminando no próximo domingo (8)! #BrasilUnido #PátriaVacinada — Ministério da Saúde (@minsaude) August 6, 2021

Caso a entrega dos imunizantes não seja realizada até este domingo no município do Rio, esta não será a primeira vez que a prefeitura suspende a vacinação após o anúncio de aceleração do calendário e promessa de imunização de toda a população maior de 18 anos até o fim do mês de agosto. No final de julho, a vacinação precisou ser suspensa devido a falta de imunizantes, gerando atrasos no calendário municipal.