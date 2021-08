Material apreendido neste sábado - Divulgação/PRF

Publicado 07/08/2021 20:12 | Atualizado 07/08/2021 21:33

Rio - Um homem foi preso durante uma ação de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Morro Tabajaras, no Complexo do Salgueiro, neste sábado. Os agentes foram ao local após serem informados que criminosos estavam instalando câmeras para monitorar as viaturas durante o patrulhamento na BR-101, próximo ao KM 308.

Segundo a PRF, ao chegarem no local, os criminosos teriam atirado nos agentes. Na área, dois locais usados para venda e consumo de drogas foram desmontados e 3 motos foram recuperadas.