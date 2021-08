Pouca visibilidade da pista ocasionou o fechamento total da pista - Reprodução

Pouca visibilidade da pista ocasionou o fechamento total da pistaReprodução

Publicado 07/08/2021 19:36 | Atualizado 07/08/2021 19:47

Rio - Parte da rodovia BR-101, na altura de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, precisou ser totalmente interditada, nos dois sentidos por volta das 17h30 deste sábado, por conta de um incêndio na vegetação às margens da via que atrapalhou a visibilidade dos motoristas. Segundo as primeira informações, as chamas foram causadas pela queda de balões que teriam sido soltos na comunidade Salgueiro.

Após cerca de quinze minutos de interdição, às 17h45, uma faixa da via foi liberada. Equipes PRF e da concessionária Autopista Fluminense atuaram no local e contiveram as chamas. Ninguém ficou ferido.