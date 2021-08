Pastor Gabriel Ribeiro Filho foi morto durante briga com vizinho - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/08/2021 17:08

Rio - A morte de um pastor durante desentendimento com um vizinho, no bairro Genesiano, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (5) está sendo investigada pela 58ª DP (Posse). A vítima, identificada como Gabriel Ribeiro Filho, foi morto a tiros pelo vizinho, que não teve a identidade divulgada, por causa do barulho de uma obra para reparo de encanamento que acontecia em um sítio, próximo à propriedade do criminoso.



Irritado com o barulho, o autor do crime iniciou uma briga com Gabriel e atirou nele. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na sexta-feira (6). O vizinho fugiu depois de cometer o crime e segue foragido.

Gabriel era pastor de uma igreja evangélica em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, e bastante querido entre os amigos. "Um coração semelhante ao de Jesus.. Coração amoroso, compassivo, perdoador, encorajador e íntegro. O senhor tio Gabriel Ribeiro é e sempre será o nosso modelo de pastor", escreveu a sobrinha da vítima nas redes sociais.

Abalada, a esposa do pastor, que também é pastora, fez uma homenagem ao marido nas suas redes sociais. Ela postou uma foto com o marido e sua família.

Testemunhas foram ouvidas por agentes da delegacia. Diligências seguem em busca de informações que possam localizar e prender o autor do crime.

Ainda não há informações sobre o horário e local do enterro do pastor.