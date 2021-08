Rio de Janeiro

Agentes de trânsito do Norte Fluminense recebem certificados do Detran-RJ

Cerimônia foi realizada no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Darcy Ribeiro (Uenf), como parte da programação do Governo Presente no Norte e Noroeste Fluminense

Publicado 07/08/2021 12:15 | Atualizado há 3 horas