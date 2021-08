Prefeitura de Japeri realizou mutirão de vacinação contra a covid-19 - Igor Lima

Publicado 07/08/2021 14:50 | Atualizado 07/08/2021 14:51

Rio - O entra e sai nos postos de saúde marcaram uma nova fase na vida dos moradores de Japeri, na Baixada Fluminense, neste sábado (7). A cidade, que foi a primeira da região a incluir pessoas com 18 anos ou mais na campanha de imunização, abriu as portas da Unidade Mista de Engenheiro Pedreira (Umep) e do Japeri Centro para promover um mutirão de vacinação contra a Covid-19. No total, cerca de 500 pessoas foram imunizadas com a iniciativa.

O objetivo da ação é oferecer um dia a mais para imunização da população, além de aumentar a cobertura vacinal na cidade. Até o momento, mais de 50% da população adulta já recebeu pelo menos a primeira dose.

A secretária municipal de Saúde, Ana Luiza de Albuquerque, e a prefeita, Drª Fernanda Ontiveros, acompanharam a movimentação nas unidades.

“Precisamos imunizar toda população japeriense. Esse é o nosso objetivo. Por meio de um trabalho sério de toda equipe técnica da subsecretaria de Vigilância em Saúde, nossa cidade avançou no calendário de vacinação. Somente com nosso município totalmente imunizado é que iremos retomar com segurança as nossas atividades”, enalteceu a prefeita.

Já para a secretária da Pasta, Ana Luiza, a gestão municipal tem garantido a aplicação dos imunizantes na população. “Neste sábado, mobilizamos dois postos de saúde, sendo um em Japeri e outro em Engenheiro Pedreira, para avançar ainda mais na nossa cobertura vacinal. Quero convidar toda a população para procurar uma unidade de saúde para receber a primeira ou a segunda dose dos imunizantes disponíveis”, frisou a gestora.

Em buscas de dias melhores e a sensação de alívio levaram a moradora do bairro Chacrinha, Marcione Viana (51), a procurar o posto de saúde Japeri Centro. Animada, a japeriense fez questão de descrever este momento. “Estou feliz em receber a vacina. Essa era a preocupação do meu esposo e dos meus filhos. Agora, vou continuar me cuidando”, destacou.

Durante a semana, a vacinação acontece em sete postos de vacinação espalhados pela cidade. Para se imunizar, basta ir munido de identidade, CPF e comprovante de residência no próprio nome. Quem não possuir comprovante de residência no próprio nome, poderá apresentar no nome dos pais ou cônjuge, desde que comprove o parentesco. Caso ainda não possua, orienta-se que a pessoa procure a Fundação Leão XIII ou apresente uma Declaração da Associação de Moradores datada de até três meses.