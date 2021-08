Dono de casa de prostituição é preso em Niterói sob a acusação de vender carros clonados pela internet - Divulgação

Dono de casa de prostituição é preso em Niterói sob a acusação de vender carros clonados pela internetDivulgação

Publicado 07/08/2021 09:39

Rio - Agentes da 76ª DP (Niterói) prenderam nesta sexta-feira (6) um homem acusado de integrar uma quadrilha especializada em venda de carros clonados pela internet. André Luiz Mendonça Duarte, de 48 anos, era considerado foragido da justiça pelos crimes e estelionato e uso de documento falso.

A prisão ocorreu com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Niterói. Segundo a polícia, André era proprietário de uma casa de prostituição em Niterói, fechada em maio deste ano durante uma operação contra a exploração sexual.

Publicidade

As investigações identificaram que a quadrilha usava aplicativos de venda pela internet para anunciar os veículos clonados, fazendo assim várias vítimas.

André Luiz vinha sendo monitorado pelo Centro Integrado de Segurança Pública da Prefeitura de Niterói. Seu veículo foi flagrado pelo sistema de monitoramento e a polícia foi acionada. A prisão ocorreu na Região Central.

Publicidade

"No fim da tarde de sexta-feira os policiais da delegacia de Niterói foram acionados pelo CISP e guiaram os policiais durante um cerco nas ruas do centro da cidade, que culminou na localização e captura do foragido da justiça", disse a polícia.