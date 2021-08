Leonardo (de camisa branca) morreu em tentativa de assalto dentro de um supermercado - Reprodução

Publicado 07/08/2021 21:04 | Atualizado 08/08/2021 15:46

Rio - Um homem, identificado como Leonardo Santos, de 47 anos, foi assassinado, na noite deste sábado, dentro de um supermercado, na Estrada Rio do A, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o delegado da 35ª DP (Campo Grande), Tulio Pelosi, o crime foi um roubo seguido de morte. A vítima era guarda municipal e o caso já foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionadas ao local e, quando chegaram, constataram o óbito. A vítima teria sido atingida por um dos criminosos, que entraram no estabelecimento em uma moto.

O quartel do Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h27, mas o guarda não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a data e local do enterro de Leonardo.

A Guarda Municipal informou que está acompanhando o caso e prestando assistência à família. Já a assessoria do Guanabara disse que forneceu todas as informações solicitadas pela polícia e que "a rede se solidariza com a família da vítima e seguirá colaborando com o que for preciso para a investigação do caso".