Publicado 02/08/2021 11:00

Rio - Um médico infectologista foi morto na frente da família durante um assalto na tarde desse sábado, 31, em uma praia do Guarujá, no litoral paulista. A vítima tinha viajado com os familiares de Tatuí, no interior de São Paulo, para passar o dia na praia. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Civil, Rodolfo Enrique Postigo Castro, de 60 anos, foi morto por volta das 15h, no píer da praia do Perequê. O homem teria almoçado com a família no local e foi abordado por dois criminosos na saída, que roubaram alguns pertences das vítimas. Os bandidos, então, atiraram duas vezes na direção da família, atingindo o médico no peito com um dos disparos.

Ele foi encaminhado a um pronto-socorro pelas pessoas que passavam no local, mas morreu em seguida, informou a polícia. Segundo as investigações iniciais, os responsáveis estavam de motocicleta no momento do crime. Além disso, o autor dos disparos já foi identificado e tem 17 anos. As equipes trabalham para localizá-lo.

De acordo com o jornal, o celular da filha da vítima foi levado, além de uma corrente de ouro que o médico usava. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Guarujá como latrocínio.

Sepultamento

O corpo de Postigo foi velado na tarde de ontem no velório municipal de Tatuí. O enterro ocorreu às 16h no cemitério Cristo Rei.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do médico. Além disso, o Grupo Moreno/Lucemi, empresa na qual ele trabalhava, e a Unimed também publicaram nota prestando solidariedade pelo assassinato.



''O Grupo Moreno/Lucemi presta todas as solidariedades e sentimentos aos familiares, amigos e pacientes do Dr Rodolfo Enrique Postigo Castro. Que neste momento tão difícil, todos possam ser confortados. Aqui deixamos nossa homenagem ao grande amigo e profissional, que por longos anos contribuiu para o atendimento de muitos pacientes', escreveu a empresa.

"Doutor Rodolfo foi mais uma vítima da violência urbana em um novo episódio que ceifa vidas e não podemos aceitar sem indignação", divulgou a Unimed.