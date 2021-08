Líder da igreja Renascendo para Cristo teria abusado sexualmente de pelo menos três mulheres - Reprodução

Líder da igreja Renascendo para Cristo teria abusado sexualmente de pelo menos três mulheresReprodução

Publicado 02/08/2021 10:21 | Atualizado 02/08/2021 10:24

Rio - Esney Martins da Costa, pastor e líder da igreja Renascendo para Cristo, localizada em Goiânia, no estado de Goiás, é alvo de dois inquéritos policiais que investigam supostas práticas de abusos sexuais. Três mulheres que frequentavam seus cultos acusaram o religioso de assediá-las sexualmente, no último domingo, 01.



Segundo as informações divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo, enquanto líder religioso, Esney dizia ser um 'intérprete da vontade de Deus' e assim realizava as práticas criminosas de abuso sexual. Em um dos casos, o pastor disse a uma vítima de abuso na infância que ela deveria passar pelo trauma novamente para superá-lo.



O programa entrevistou as vítimas e uma delas possui 16 anos de idade. A mãe da jovem descobriu o caso ao repara que a filha se mutilava ao chegar em casa após os cultos.



"Foi um choque. Quando eu vi aquilo, o meu mundo desabou. Eu morri ali. Eu me sinto culpada, eu me sinto culpada de tudo, mas eu também fui vítima disso tudo. Ele me enganou", explicou a mãe da vítima.

Publicidade

As denúncias, inicialmente, chegaram à Defensoria Pública e foram encaminhadas na sequência à Delegacia da Mulher do estado. Esney preferiu não comentar sobre as acusações e sua advogada informou, em nota, que seu depoimento já foi colhido e que as informações solicitadas já foram prestadas. No caso da vítima menor de idade, o pastor colocou-se a disposição da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, onde tramita o inquérito da jovem.