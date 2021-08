Joice Hasselmann acredita ter sido vítima de atentado - Reprodução / TV Globo

Joice Hasselmann acredita ter sido vítima de atentado Reprodução / TV Globo

Publicado 01/08/2021 16:24

Rio - O laudo do exame de corpo de delito de Daneil França, marido da deputada federal Joice Hasselmann, deu negativo e, agora, o casal promete processar todos os que disseram que ele a teria agredido. As informações são da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.



O laudo do exame foi concluído na sexta-feira, 29, pelo IML do Distrito Federal. O documento atesta que Daniel não apresenta lesão nas mãos ou em outras regiões do corpo. "Ausência de hematomas ou outras lesões recentes constatáveis ao exame físico", diz trecho do laudo, assinado pelo legista Adriano Brandão.

Publicidade

De acordo com o colunista, Joice afirma que o casal decidiu processar todos "os que caluniaram e participaram de montagens de fake news" contra eles, dizendo que Daniel seria o responsável pelas agressões. A partir do laudo, seu advogado, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e o de Daniel entrarão na Justiça.



"Tenho vontade de fazer esses vagabundos que acusaram o Daniel engolir o laudo agora. Vamos processar todos os que caluniaram e participaram de montagens de fake news. O advogado dele e os meus terão bastante trabalho", afirmou Joice.