Wesley Safadão - Reprodução

Wesley SafadãoReprodução

Publicado 26/07/2021 11:40 | Atualizado 26/07/2021 12:11

Rio - Um vídeo feito na casa de Wesley Safadão neste final de semana tem dado o que falar nas redes sociais. Nas imagens, o pastor André, que acompanha o cantor há anos, abraça uma menina por trás e depois ajeita algo na blusa. Alguns internautas acusaram o pastor de pedofilia.

fotogaleria

Publicidade

Depois da repercussão, Wesley apagou as imagens dos Stories. Em comunicado ao DIA, Wesley Safadão defendeu o pastor. "É com surpresa e muita lamentação que nos deparamos com as mensagens visualizadas em nossa rede social a respeito do André", iniciou.



"O André é uma pessoa amiga e de nossa convivência íntima, cujo caráter não colocaremos aqui em jogo ou discussão. Ele está acima do peso e criou a mania de ficar puxando a camisa em todas as fotos, podem ver no Instagram dele", completou.

O cantor também afirmou que não vai dar voz a essas acusações. "Atualmente, e infelizmente, conclusões e apontamentos são feitos sem quê nem pra quê, expondo pessoas a situações vexatórias e incriminatórias como esta. Sinceramente, lamentamos tudo isso e pelo carinho que guardamos ao André, nos negamos a dar voz ou eco a insinuações desta natureza. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos", finalizou.