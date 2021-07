Gusttavo Lima - Reprodução de internet

Publicado 26/07/2021 11:09 | Atualizado 26/07/2021 11:13

São Paulo - Gusttavo Lima mostrou no Intagram o interior de seu jatinho branco avaliado em cerca de R$ 180 milhões. A aeronave é toda personalizada com tapetes e almofadas contendo o emblema do cantor e detalhes da decoração em preto e dourado.



O sertanejo contou que estava indo de Goiânia para Miami, após passar o fim de semana curtindo o iate para celebrar o aniversário de 3 anos do caçula, Samuel, de seu casamento com Andressa Suita. O casal ainda são pais de Gabriel, de 4 anos.



Gusttavo e Andressa foram flagrados juntinhos curtindo uma viagem por Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Os dois fizeram publicações de passeios pelo local, mas não posaram juntos para as redes sociais.