Juliana Paes - Reprodução

Juliana PaesReprodução

Publicado 26/07/2021 11:03

Rio - Juliana Paes curtiu o fim de semana do jeito que todo mundo gosta, com direito a momentos em família e muita preguicinha. Pelas redes sociais, a atriz compartilhou registros do momento família com direito a uma foto de biquíni na cama.

fotogaleria

Publicidade

"Momentinhos de distração…", escreveu Ju na postagem, que recebeu muitos comentários elogiosos. "Linda demais", escreveu uma seguidora. "Família maravilhosa", disse outra fã.

Confira: