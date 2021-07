Carol Nakamura exibe as curvas em fotos no Jalapão

Rio - Carol Nakamura fez a alegria de seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira, ao relembrar fotos de sua viagem ao Jalapão, no Tocantins. "O melhor lugar do mundo, Jalapão #tbt", escreveu a musa na legenda das imagens, em que aparece em meio a cenários paradisíacos. Carol recebeu vários elogios de seus fãs. "Mulher dos sonhos de qualquer homem", disse um admirador. "Você é linda demais", comentou outro seguidor.

