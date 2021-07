Eduardo Costa afirma ser ’semigay’ - Reprodução Internet

Eduardo Costa afirma ser 'semigay'

Publicado 22/07/2021 08:52 | Atualizado 22/07/2021 09:07

Rio - Eduardo Costa, que já declarou ser viciado em sexo, agora está causando polêmica por afirmar em entrevista ao canal "Conceito Sertanejo", no YouTube, que é "semigay".

"Eu sou um cara muito organizado, muito ajeitado, tudo muito arrumado. Eu sou um semi-gay, eu faço tudo que um viad* faz, só não dou o c*", disse o cantor. "Você quer gente mais organizado que o viad*? O viad*, o gay, os homossexuais, eles estão entre os homens e as mulheres, eles caminham entre eles com muita facilidade", completou o cantor.

O sertanejo também afirmou que um de seus melhores amigos é gay. "Inclusive, um dos meus melhores amigos é gay e ele é um dos caras mais fod*s que eu conheço". E o cantor continuou com suas polêmicas declarações: "Você consegue imaginar o Eduardo Costa gay? Porque assim, se eu fosse eu seria muito assumido. Eu gosto muito de mulher, se eu fosse gay eu ia gostar muito de homem. Eu ia ser uma 'gayzona' mesmo".

As declarações de Eduardo Costa causaram revolta nas redes sociais. "A alfabetização custa caro as vezes", disse uma pessoa. "Desnecessário e ignorante", disse outro internauta. "Será que ele apanha pela metade também?", perguntou uma pessoa fazendo referência às agressões sofridas pela comunidade LGBTQIA+.