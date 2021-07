Gilberto Zaborowsky e Luísa Mell - Ag. News

Publicado 22/07/2021 08:08 | Atualizado 22/07/2021 08:14

Rio - Luísa Mell confirmou o divórcio do marido, Gilberto Zaborowsky, e falou sobre a violência médica que sofreu em entrevista ao site "Na Telinha", do "Uol". A apresentadora está descansando em um hotel em Penedo, no Rio, com o filho, Enzo. "Sofri uma violência médica e não consigo superar. Em dezembro do ano passado, meu dermatologista me falou sobre um laser novo. Ele disse: 'você não gosta de colocar nada para não ficar artificial, este é perfeito para você. Faço aqui no consultório mesmo, mas chamo um anestesista por segurança", disse.

"Ele disse: 'te dei de presente uma lipoaspiração nas axilas. Você tinha muita gordura, não dava'. Sim, ele fez uma cirurgia estética em mim sem minha autorização. Me senti violentada. Fora que eu não precisava. Amava meu corpo. Me deixou com cicatrizes, deformou minhas axilas e queimou também o meu pescoço. Comecei terapia, comecei tomar remédio, mas mesmo assim está muito difícil lidar com isto", lamentou.

No bate-papo, Luísa contou que ainda não sabe se vai entrar na Justiça contra o médico e confirmou os rumores de que está se separando do marido, Gilberto Zaborowsky.

"Não sei [se vou acionar a Justiça], advogado está tão caro, estou passando pela separação, tem um monte de outras coisas, essa pandemia, o meu instituto, mas eu estou tão magra, tão deprimida que não tenho condição de entrar numa cirurgia agora. Devo fazer nos próximos meses se eu melhorar. Estou meio sem forças para brigar no momento", concluiu.

Luísa Mell contou nas redes sociais que está pesando 47 quilos. Ela afirmou que costuma emagrecer quando está passando por situações difíceis.