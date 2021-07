Tainá Müller - Reprodução

Publicado 21/07/2021 19:35 | Atualizado 21/07/2021 19:38

Tainá Müller publicou, no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto do filho, Martin, de cinco anos. Na legenda da imagem, a atriz se declarou para o menino, que é fruto do seu relacionamento com Henrique Sauer.



