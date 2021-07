Antonela Avellaneda é apontada como pivô da separação de Sammy e Pyong Lee - Reprodução/Instagram

Antonela Avellaneda é apontada como pivô da separação de Sammy e Pyong LeeReprodução/Instagram

Publicado 21/07/2021 18:38 | Atualizado 21/07/2021 18:40

Rio - Em meio ao término conturbado de Pyong e Sammy Lee , a ex-BBB Antonela Avellaneda, apontada como a mulher com quem o hipnólogo teria traído sua esposa, emitiu um comunicado através de sua assessoria de imprensa. Segundo o informe, a modelo argentina não irá se pronunciar sobre as polêmicas que envolvem seu nome e de outros participantes do reality show "Ilha Record" antes da estreia do programa, na próxima segunda-feira (26).

"Antonela frisa que, após o inicio do reality, o público poderá tirar suas próprias conclusões a partir das cenas que serão exibidas", afirmou a assessoria da ex-participante do "Big Brother Brasil 4". O comunicado vem após a modelo responder alguns questionamentos de internautas em suas redes sociais, após ser divulgado um teaser de "A Ilha", em que Antonela aparece debaixo das cobertas com Pyong Lee.

"Eu não tenho que me preocupar com ninguém, amor. Desculpa", respondeu a ex-BBB após um seguidor perguntar se ela estava feliz com o fim do casamento de Pyong e Sammy.

A ex-esposa do hipnólogo revelou o término do relacionamento em suas redes sociais após a exibição do teaser. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto eu menti pra mim pra salvar esse casamento”, escreveu Sammy em seus Stories. Em seguida, a influenciadora confirmou a separação: “Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”.