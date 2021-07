Pyong posa com a mulher, Sammy, e o filho do casal, Jake - Reprodução Internet

Pyong posa com a mulher, Sammy, e o filho do casal, JakeReprodução Internet

Publicado 20/07/2021 01:14

Rio – Chegou ao fim o casamento de Sammy Lee com o ex-BBB Pyong Lee. A loira confirmou a traição do hipnólogo durante a chamada do novo reality “Ilha Record”. Algumas horas após a exibição do vídeo na noite desta segunda-feira (19), Sammy, através de sua conta no Instagram, fez um desabafo e decretou o fim do relacionamento entre os dois.

Nas imagens, Pyong aparece na cama deitado ao lado de uma das participantes do programa. Pelo vídeo não é possível identificar quem foi o affair, contudo as imagens foram propositalmente mostradas entre os títulos “Romance” e “Traição”. Isso foi o suficiente para Sammy se convencer que os boatos de traição do marido eram verdadeiros. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto eu menti pra mim pra salvar esse casamento”, escreveu para seus seguidores. E finalizou confirmando a separação “Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”.

