Matheus e MariReprodução

Publicado 16/07/2021 01:10

Rio – Após a eliminação de Renata Dominguez e Leandro Gléria nesta quinta-feira (15), apenas 4 casais restaram na Mansão Power. São eles: Geórgia e Thiago, Bruno e Deborah, Li Martins e JP e Mari e Matheus.

A apresentadora Adriane Galisteu deu um spoiler para os espectadores após a DR e já adiantou que haverão eliminações surpresas ao longo da próxima semana, que será a última do programa, com a grande final programa acontecendo na próxima sexta-feira (23). Além disso, durante a próxima semana, todos os programas serão exibidos ao vivo, inclusive as provas da semana.

Nas redes sociais, os espectadores repercutiram a eliminação de hoje e os preparativos para o final do programa.

O Brasil acertou no #PowerCouple hoje. — Chico Barney (@chicobarney) July 16, 2021

NÃO ACREDITO!!! É isso mesmo? 1% de diferença? Não creio Odiei #EliminaçãoPowerCouple — Mirela Janis (@mirelajanis) July 16, 2021

Na real a única injustiça é Geórgia e Tiago na final. Mas paciência. #EliminaçãoPowerCouple — aline ramos (@_alineramos) July 16, 2021