Pyong no Ilha Record

Publicado 19/07/2021 21:12 | Atualizado 19/07/2021 21:14

O reality "Ilha Record" já causa polêmica entre os participantes antes de começar. Nesta segunda-feira (19), a Record TV divulgou uma chamada do programa onde Pyong Lee aparece deitado com uma participante. Logo em seguida, o vídeo fala sobre traição.



Recentemente, Pyong Lee foi acusado de trair sua esposa, Sammy Lee , dentro do confinamento com a participante e ex-BBB Antonella Avelaneda. Pyong negou a traição, enquanto Sammy xingou Antonella através dos stories do Instagram. A confusão repercutiu e Antonella avisou que ia processar Sammy pelas ofensas divulgadas.



A web logo reagiu ao spoiler divulgado na chamada. "Pyong Lee muito preocupado com a esposa dele", escreveu uma internauta. "Então isso aqui é o Pyong resistindo a tentação", ironizou outra.



O vídeo ainda mostra intrigas, romances e brigas. Uma delas entre Nadja Pessoa e Mirella Santos, a gêmea lacração. As duas já soltaram indiretas nas redes sociais sobre a convivência no reality show.