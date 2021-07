Bil Araújo e Lumena Aleluia participaram do "BBB21" - Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2021 16:36

Rio - Os ex-participantes do "BBB21" Bil Araújo e Lumena Aleluia protagonizaram um momento de climão nas redes sociais, nesta quarta-feira (21). A baiana refletiu sobre as inclinações artistícas de seus ex-colegas de confinamento e o ex-'No Limite' ficou insatisfeito com o comentário feito sobre si.

"Começaram as inscrições no 'BBB22' e bateu uma nostalgia. Sabe uma coisa que reparei em comum entre os 'pipocas' do 21? Todos, em algum grau, estavam seguindo uma área profissional x, mas também se relacionando com alguma área artística", começou a influenciadora, que citou a grande campeã da edição, Juliette Freire, "e seu amor pela arte da maquiar".

Quando chegou a vez de Arcrebiano, Lumena disparou: "Bom, o Bill [é] o mais bem resolvido de todos aqui... sou gostoso, sou gostoso e pronto". O modelo não curtiu a declaração e decidiu responder a publicação. "Tu não sabe do meu passado, Lumena, muito menos da minha luta, então nao se baseia nisso! Abraço", escreveu ele, que também participou da última edição de "No Limite".

Apesar da resposta firme, os dois se acertaram após a youtuber registrar sua admiração por Arcrebiano. "Tamo junto, Deus abençoe você, Lumena", encerrou o preparador físico.

