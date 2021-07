Dani Calabresa - Reprodução

Publicado 21/07/2021 15:52

Rio - Dani Calabresa relembrou sua história com Marcelo Adnet em entrevista ao podcast "Calcinha Larga", nesta quarta-feira (21). Os humoristas estiveram casados de 2010 a 2017 e a apresentadora do GNT relembrou o momento difícil que enfrentou após ser traída pelo ex-marido.

"A gente ficou em 2007. Começamos a namorar em 2008 e, em 2014, ele acabou com a minha vida", declarou Calabresa sobre o episódio de novembro daquele ano, quando Adnet foi visto aos beijos com outra mulher no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. A comediante diz que, na ocasião, perdoou o ex-marido e os dois tentaram seguir em frente mas, em 2017, o casamento chegou ao fim.

Dani relata que, após a separação, dirigiu todo seu foco à sua carreira profissional. "A gente tinha uma relação muito legal, amorosa, e uma relação no trabalho. Uma relação de amizade. É meio que um tchau para tudo, porque, até voltar a amizade, você tem que ter um tempo de tchau também, né? Você tem que dar uma limpada no arquivo para vir uma nova vida e ver quem você é depois dessa experiência toda. E aí foi muito louco, porque, em 2017, eu foquei no trabalho, o trabalho foi me salvando", contou.

"O que deu uma nova alegria para a minha vida foi a Dança dos Famosos", revelou a apresentadora, que participou da edição de 2019, quando a atração ainda fazia parte do "Domingão do Faustão". "Quando eu consegui a primeira vez, eu me senti tão realizada. A sensação que eu tenho é que a gente fazia um espetáculo por semana. Eu me senti tão capaz, tão completa. Me senti capaz de coisas que nunca imaginei", afirmou Calabresa.

Além de se recuperar da separação, Dani conta que também conheceu seu atual noivo, Richard Neuman, através de amigos que fez durante a competição. "As pessoas veem a gente feliz, sei lá, com algum brilhinho. Eu acho que, quando a gente está triste, está no processo de ainda passar cola nos pedaços, as pessoas sentem isso. Aí em 2019, eu dei uns beijos por aí e sem uma necessidade de ser o amor da minha e eu realmente desencanei. Aí eu conheci o Richard", disse a humorista.