Campeã do 'No Limite', Paula Amorim posa para ensaio com o noivo

Rio - Paula Amorim, de 32 anos, posou para um ensaio fotográfico ao lado do noivo, Breno. Na noite desta terça-feira, Paula recebeu 66,77% dos votos e se tornou a campeã do "No Limite". Ela disputou a preferência do público com Viegas. Paula e Breno se conheceram durante a participação de ambos no "BBB 18". Eles se envolveram no programa e estão juntos desde então. Antes de ficar com Paula no "BBB 18", Breno ficou com Ana Clara, que atualmente é apresentadora da Globo.

