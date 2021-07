Tiago Leifert e Paula Amorim - Reprodução

Rio - Tiago Leifert usou o Instagram, nesta quarta-feira, para elogiar Paula Amorim, após vitória no reality "No Limite". O apresentador disse que a ex-BBB 18 é "favorita em qualquer competição".

"Já era craque em 2018 e será favorita em qualquer competição. Parabéns, Paula", escreveu o apresentador do BBB no Instagram Stories. A participante mineira ganhou o prêmio de R$ 500 mil após votação popular. Ela levou 66,7% dos votos dos telespectadores do reality. Viegas ficou em segundo lugar.