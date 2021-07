Hadson Nery e Marcela Mc Gowan - Reprodução/Montagem

Publicado 20/07/2021 10:09

Rio - O teaser de "Ilha Record" está dando o que falar. Após tornar-se o motivo do fim do casamento de Sammy e Pyong Lee, o vídeo colocou "fogo" em uma antiga rixa entre participantes do "BBB 20": Hadson Nery e Marcela Mc Gowan.

Criticado por ter falas machistas no "BBB", ao ver o teaser de "A Ilha", no qual Pyong é flagrado traindo Sammy, Hadson alfinetou o ilusionista e todas as sisters que o defendiam no reality da Globo - Marcela Mc Gowan, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma. "O tal do julgamento é fod8. Chama as fadas de Taubaté [para te defender]. Obrigado Jesus por me fazer um macho hétero", escreveu ele, dando a entender que as moças o julgaram mal e acabaram por defender a pessoa errada.

Em resposta ao ex-atleta, Marcela não poupou palavras: "Realmente [Pyong] não é o estereótipo de macho, o que não impede de ser machista e ter atitudes repulsivas em rede nacional, tão inaceitáveis como qualquer outra violência contra mulheres, seja ela verbal, física ou sexual. O erro dos outros não apaga os nossos, e terceiriza-los é estagnar neles", pontuou ela.

Em seguida, ao ver que Hadson se considerou "certo" apenas por que Pyong errou, a médica completou. "E continuo achando autoestima de macho inacreditável, um ano e meio depois ao invés de uma autoanálise e tentativa de enxergar outras realidades, segue buscando justificativas, culpabilizando e cobrando mulheres pelos seus erros e de outros homens! Tinha que encapsular [a autoestima] e vender mesmo".

