Publicado 20/07/2021 08:54 | Atualizado 20/07/2021 09:03

Rio - Luana Piovani contou que suas malas estão presas há quatro dias no aeroporto de Lisboa, mas o perrengue não está atrapalhando a viagem à Turquia, onde está como namorado, Lucas Bitencourt. Na manhã desta terça-feira, ela compartilhou registros da viagem do casal.

"Quatro dias com as malas presas no aeroporto de Lisboa. Porém, quem trabalha na praticidade não tem esse problema. Por coincidência, eu tinha um bodyzinho na bolsa e virou a roupinha da piscina do nosso primerio dia na Turquia. Dá pra reclamar? Não, não dá", disse ela, antes de mostrar o cardápio do momento: champagne e frutas.