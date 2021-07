Fábio Porchat - Reprodução do Instagram

Fábio Porchat irá doar R$ 240 mil para ajudar humoristas que estão sem patrocínio ou financiadores durante a pandemia do coronavírus. Através do "Prêmio do Humor - A Seleção", o apresentador dará R$ 80 mil de incentivo para três peças de comédia.

O projeto tem como objetivo auxiliar a volta das peças aos palcos. "O humor salva! E depois de tantos anos de pandemia, a gente precisa fazer com que o humor esteja em destaque mais uma vez para salvar o máximo de pessoas possível", explicou Fábio ao site "Notícias da TV".

Os interessados poderão se inscrever durante o mês de agosto. O júri será formado por Aloísio de Abreu, Sura Berdstchevsky, Ary França e Zezeh Barbosa.