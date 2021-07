Luiza Brunet comenta boatos de que Yasmin estaria grávida de Gabriel Medina - Reprodução

Publicado 19/07/2021 17:24

Rio - Após ser divulgado que Yasmin Brunet estaria grávida do primeiro filho com Gabriel Medina , a mãe da modelo, Luiza Brunet, afirmou que não acredita nos rumores que tomaram as redes sociais. Em entrevista à revista Quem, a ex-modelo e empresária contou que não chegou a conversar sobre o assunto com a filha.

"Acho que isso não procede. Senão, a Yasmin teria me falado. Falei com ela já hoje e falei com ela ontem à noite também. Então, acho que essas notícias não são verídicas, não", declarou Luiza, em resposta à informação divulgada pelo blog "Em Off", do portal iG.

Segundo o jornalista Erlan Bastos, a polêmica em que Yasmin e Medina se envolveram após o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) barrar a ida da modelo para Tóquio, teria sido causada pela gravidez, pois o casal desejava anunciar a gestação nas Olimpíadas 2021.