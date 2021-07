Camilla de Lucas - Brunno Rangel/Quem

Rio - Camilla de Lucas abriu o jogo com seus seguidores, neste domingo (18), sobre o prêmio que recebeu após ficar em segundo lugar no "BBB21", edição do reality que coroou Juliette Freire como campeã. A influenciadora esclareceu um brincadeira que surgiu após o fim do programa sobre o valor que ganhou como vice-campeã após um seguidor perguntar "cadê os R$ 40 mil?".

"Muita gente fica me zoando com isso dos quarenta mil. Para quem não sabe, os R$ 40 mil são um meme. O prêmio do BBB é R$ 150 mil e ele está guardadinho. Em breve vai ser usado - e muito bem usado", afirmou nos Stories do Instagram, fazendo suspense com qual será o destino da quantia recebida.