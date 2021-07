Zé Neto e Natália Toscano - Divulgação/ Lívia Cardoso

Publicado 19/07/2021 15:13 | Atualizado 19/07/2021 15:17

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, deixou as crianças - José (3) e Angelina (1) - com a babá para poder curtir uma noite romântica com sua amada, Natália Toscano. Entretanto, a influencer mudou completamente de visual e acabou gerando uma situação inusitada ao aparecer em público com o marido.



Anteriormente loira, Natália escureceu as madeixas, alongou o comprimento e ainda aderiu à franja. Ao chegar ao local acompanhada de Zé Neto, enquanto usava máscara, fãs - que logo reconheceram o músico - ficaram chocados ao vê-lo com uma "morena misteriosa".



Acusado de ter sido flagrado com uma amante, o músico foi defendido pela esposa nas redes sociais. "Eu cheguei aqui no barzinho de máscara e vocês não têm noção da cara do povo pro Zé. Todo mundo arregalou os olhos pro Zé, tipo ‘Com quem ele está?’. Porque ninguém me reconheceu, nem todo mundo me viu assim ainda”.



Zé Neto ainda se divertiu do "flagra": "Se amanhã sair notícia que eu fui visto com uma morena diferente, é a minha esposa que tá aqui comigo. Tô pegando.Fui apedrejado umas 15 vezes já aqui hoje".