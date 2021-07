Gil do Vigor estreia quadro no 'Mais Você' - Reprodução/Globo

Gil do Vigor estreia quadro no 'Mais Você'Reprodução/Globo

Publicado 19/07/2021 14:54 | Atualizado 19/07/2021 14:57

O economista e comunicador Gil do Vigor, que recentemente estreou no programa Mais Você, da Globo, também está com quadro novo em seu Instagram. Intitulado de ‘O Brasil Tá Lascado’, os conteúdos visam abordar assuntos sociais e que precisam de nossa atenção.