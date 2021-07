Thales Bretas recebendo a vacina contra Covid-19 - Reprodução/Instagram

São Paulo - Viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira, o momento de sua vacinação contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose em abril, quando o humorista ainda estava internado lutando contra a doença que tirou sua vida. Thales disse que tinha esperança de conseguir vacinar o pai de seus filhos quando ele tivesse alta.

"Essa foto é de abril, quando, no meio da internação do Paulo Gustavo, eu consegui me vacinar por ser da área da saúde. Ainda tinha muita esperança de levá-lo pra vacinar em seguida, quando saísse de alta. Não postei na época porque ainda não estava acessível à toda a população e não queria fazer a 'ostentação da vacina'. Porque me senti um privilegiado, mesmo tendo direito e sendo um médico de atendimento ambulatorial, com contato diário com doentes", disse o dermatologista.

Ele revelou ainda que antes de se vacinar já havia contraído a Covid, mas teve sintomas leves da doença. "Eu já tinha me infectado, mas felizmente tive sintomas leves. Tomei CORONAVAC e não tive reação nenhuma! Só mesmo uma felicidade incontrolável e a esperança de vacinar a todos que amo! Infelizmente não tive essa chance, mas fico feliz de saber que mais e mais gente está conseguindo".

Por fim, Thales deixou um alerta: "Não escolha vacina, escolha TOMAR vacina, qualquer que seja ela! A proteção é muito melhor que a doença, seja qual for. Proteja a si mesmo e a quem ama! Imunize-se, e à sua família! Não perca a chance! Viva o SUS e viva à ciência", finalizou.