Publicado 19/07/2021 11:15

Rio - Fernanda Paes Leme, que se vacinou contra Covid-19 recentemente, declarou que não tem interesse em se relacionar com "bolsominions", apelido pejorativo para pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A opinião da atriz foi difundida pela própria, por meio de um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, no domingo (18).

O assunto surgiu enquanto a famosa respondia perguntas enviadas pelos seguidores na plataforma. "Já ficou com bolsominion, sabendo que era bolsominion?", questionou um fã, que foi respondido. "Nunca! Jamais ficaria, ainda mais sabendo [que a pessoa é apoiadora do presidente]. Gente, tô mal agora, será? Quer dizer, já devo ter ficado antes de existir o Bolsonaro, talvez", respondeu a artista.

Em outro vídeo, Fernanda também revelou que paquera virtual não é sua praia. "Nunca, porque eu não tenho esses aplicativos de encontro, mas eu já tive date [encontro] com pessoas que eu já conheci no Twitter e aqui no Instagram," pontuou. Atualmente, a atriz está em um relação com o empresário Victor Sampaio. Os dois assumiram o namoro em janeiro de 2021.